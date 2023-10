Sono passati ormai più di vent'anni dalla sua ultima comparizione sui parquet della NBA, ovvero il luogo dove si è guadagnato una fama planetaria con pochi eguali, non solo nello sport, ma Michael Jordan continua a fare notizia. A dire la verità, l'ex stella dei Bulls non ha mai smesso di essere al centro dell'attenzione, anche se la sua vita dopo il ritiro dal basket è stata dedicata quasi in toto all'attività di imprenditore, quindi teoricamente in un ambito lontano da quello che l'aveva reso una leggenda. E oggi sono proprio le capacità imprenditoriali di MJ a regalargli l'ennesimo primato di una vita vissuta sempre un passo avanti agli altri, sempre in testa a ogni classifica possibile. Conoscendo lo spirito competitivo che lo caratterizza dentro e fuori dal campo, c'è da scommettere che Jordan avrà apprezzato anche quest'ultimo, storico traguardo raggiunto. Dopo aver ceduto la sua quota di maggioranza della proprietà degli Charlotte Hornets, infatti, il nome del sei volte campione NBA è comparso nella classifica stilata da "Forbes" che comprende i 400 americani più ricchi. Jordan, come se non bastasse, con il suo patrimonio stimato in circa 3 miliardi di dollari è il primo atleta a riuscire in questa impresa.