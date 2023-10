"È stato come essere risucchiati da un vortice , ma appena ho realizzato che avrei potuto in qualche modo decidere la mia prossima destinazione , i Celtics sono subito entrati nel mio radar". Nel presentarsi con la sua nuova maglia, Jrue Holiday parte dalle sensazioni provate nell'essere coinvolto nello scambio che ha portato Damian Lillard ai Milwaukee Bucks . Quella trade, in teoria, l'aveva spedito a Portland , ma i Blazers hanno da subito dimostrato la loro disponibilità a collaborare per trovare a Holiday una destinazione più adatta al suo profilo e al suo momento di carriera: "I Blazers mi hanno trattato benissimo, con Joe Cronin siamo stati in comunicazione fin dall'inizio e ha reso possibile tutto questo". Il pensiero di Holiday , però, non è tanto rivolto a quanto successo nell'ultima settimana, quanto a ciò che vorrebbe succedesse nei prossimi mesi: "Ho scelto Boston perché è senza dubbio la mia miglior chance di vincere , i ragazzi qui hanno già fatto grandi cose e io sono qui per aiutarli a diventare campioni ".

Lavorare duro, nello spirito dei Celtics

"Nel momento stesso in cui lo scambio è diventato ufficiale, Joe [Mazzulla] mi ha mandato subito dei video con idee su come giocare il pick and roll o gestire la manovra offensiva"racconta Holiday parlando del rapporto con il suo nuovo coach. Quanto ai compagni, il nuovo playmaker dei Celtics ha le idee chiare: "Sono qui per aiutare Jayson [Tatum] e Jaylen [Brown], voglio rendere il gioco più facile per loro e voglio dare il mio contributo in difesa in modo da sollevarli un po' da quell'impegno". E, anche se è appena arrivato, Holiday sente di avere già una connessione con la città e i tifosi: "I tifosi qui sono pazzi, molto rumorosi e poi apprezzano il gioco aggressivo e chi lavora duro in difesa piuttosto che le giocate spettacolari, e io gioco esattamente in quel modo". Quello tra Holiday e i Celtics sembra quindi un matrimonio quasi perfetto, anche se in famiglia qualcuno potrebbe aver gradito il giusto: "Essendo cresciuto a Los Angeles tifando i Lakers, so che una parte della mia famiglia non l'ha presa bene [ride], ma questa è una città di lavoratori e qui amano chi dà sempre tutto e io sono quel tipo di persona".