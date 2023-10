Ancora per 48 minuti Abu Dhabi sarà (l'insolita) capitale del mondo NBA. Dopo una gara-1 disputata 48 ore fa, che ha visto Minnesota vincere abbastanza agevolmente contro Dallas, Timberwolves e Mavs tornano in campo alla Etihad Arena, davanti agli entusiasti tifosi della città mediorientale e davanti alle telecamere accese di Sky (diretta alle ore 18 con commento di Dario Vismara e Tommaso Marino su Sky Sport NBA). Dopo il brusco ko subìto giovedì, Jason Kidd (che dovrà fare a meno di Seth Curry) ha promesso di far giocare qualche minuto in più a Luka Doncic (autore di 25 punti in 18 minuti) mentre Kyrie Irving (deludente) è alle prese con un problema all'inguine sinistro che potrebbe condizionare la sua presenza in campo. Dall'altra parte, invece, appare probabile il debutto stagionale di Anthony Edwards, tenuto ai box da una leggera distorsione alla caviglia nella prima gara. L'interesse attorno a questa sfida, seppur di preseason, tra due squadre della Western Conference non manca, visto la ricchezza dell'offerta in campo: All-Star (Towns in aggiunta a quelli già nominati), difensore dell'anno NBA (Gobert), veterani (Conley) e giovanissimi (i due rookie dei Mavs Maxence Prosper e Lively II, partiti addirittura in quintetto giovedì). Palla a due alle 18 su Sky Sport NBA: la NBA sta tornando.

