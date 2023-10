Sessione di allenamento a El Segundo, California. Qualcuno a tirare in campo, qualcuno che parla coi giornalisti. Come Jaxson Hayes, neo-arrivato in casa Lakers, interrogato sulla sua convivenza in campo con Anthony Davis e sulle potenzialità della coppia: "Non c'è nessuno, meglio di lui, da cui imparare", sta dicendo Hayes, prima però che la sua attenzione sia tutta catturata da una pazzesca schiacciata di LeBron James a cui lo stesso Hayes fa fatica a credere: "Oh mio Dio!", dice, dopo che il rumore della palla schiacciata a canestro lo distrae. "Avreste dovuto vederlo... LeBron ha appena affondato una schiacciata raccogliendo una sorta di alley oop schiacciato a terra! Una windmill!", ha commentato senza trattenere le risate di stupore: "Giuro che non me l'aspettavo, mi ha preso con la guardia bassa". E a chi gli chiedeva se sarebbe stato in grado di imitare LeBron con un gesto del genere, in partita, Hayes ha ricordato subito una leggera differenza: "Io ho 23 anni, lui 38!". E saranno 39 a dicembre...

