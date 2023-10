Brutte notizie dal training camp dei Cleveland Cavs, che perdono il loro centro titolare per almeno due settimane. Solo fra 15 giorni, infatti, Jarrett Allen verrà rivalutato dallo staff medico della squadra per capire se il problema a un osso della caviglia sinistra potrà permettergli o meno di scendere in campo. Una tempistica che lascia intendere che - dopo due settimane di "trattamenti e riabilitazione" - il parere dei medici del team sul da farsi arriverà proprio a ridosso della prima palla a due stagionale (per i Cavs il 25 ottobre sul campo di Brooklyn). Lì Allen sarà comunque fermo da 15 giorni e quindi J. B. Bickerstaff potrebbe scegliere comunque di non rischiarlo e di concedergli un rientro un po' più soft per evitare possibili ricadute, scegliendo o la soluzione Evan Mobley in centro, o quella Damian Jones (arrivato in estate) oppure dando qualche minuto in più al super veterano Tristan Thompson.

