Indiana punta forte su Bennedict Mathurin, giovane e in ascesa. Dallas ha offerto sul mercato Tim Hardaway Jr. per tutta l'estate ("Onestamente, non pensavo di poter essere ancora qui", ha ammesso il giocatore al primo giorno di training camp con i Mavs). E allora la città texana potrebbe diventare la nuova casa di Buddy Hield, il super tiratore dei Pacers che entra in questa nuova stagione con il suo contratto in scadenza (sarà unrestricted free agent in estate, e a Indiana hanno tutto l'interesse per ottenere una contropartita scambiandolo piuttosto che perderlo a zero a fine anno). Falliti i negoziati per una possibile estensione, a Hield sembrano essersi interessati i Philadelphia 76ers (che devono sempre risolvere il caso Harden), i Milwaukee Bucks ma soprattutto i Dallas Mavericks, che potrebbero offrire ai Pacers Tim Hardaway Jr. e scelte future (anche se il primo pick senza protezione da poter mettere sul mercato è quello del 2026). Resta da vedere se coach Jason Kidd spingerà per aggiungere a una squadra con la 25^ peggior difesa della scorsa stagione un altro giocatore sicuramente più offensivo che difensivo.

