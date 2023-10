Victor Wembanyama deve ancora fare il suo debutto ufficiale in NBA, ma a San Antonio sono già pazzi di lui. Un allenamento aperto al pubblico ha attirato oltre 13.000 tifosi, arrivati al palazzetto per vedere da vicino la prima scelta al Draft che potrebbe riportare in alto gli Spurs. Sugli spalti scene d'entusiasmo che in città non si vedevano dall'arrivo di Tim Duncan oltre un quarto di secolo fa, o forse non si erano proprio mai viste

Non che a San Antonio sia mai mancato l'entusiasmo della tifoseria locale, in vero ripagata con risultati eccezionali durante gli ultimi vent'anni abbondanti, da sempre tra le più fedeli e calde dell'intera NBA, ma quanto sta succedendo in città dallo scorso giugno ha comunque dell'eccezionale. Dopo il clamoroso colpo di fortuna che ha fruttato agli Spurs la prima scelta al Draft, infatti, all'ombra di Fort Alamo si è scatenata e diffusa quella che può a tutti gli effetti essere ribattezzata come Wemby-mania. L'arrivo in Texas di Victor Wembanyama, prospetto generazionale in grado di rappresentare una nuova svolta nella storia della franchigia dopo qualche anno di inevitabile mediocrità, ha da subito generato un'eccitazione che da quelle parti non si viveva dai tempi dello sbarco di Tim Duncan, anno 1997. O, forse, pur senza voler risultare irrispettosi nei confronti di una vera e propria divinità del gioco e autentica leggenda nero-argento come Duncan, un entusiasmo come quello vissuto in queste settimane non si era proprio mai visto. Wembanyama deve ancora fare il suo debutto ufficiale in NBA, eppure a San Antonio sembrano già disposti a fare pazzie per lui. Non è un caso, quindi, che dopo quattro giorni di training camp gli Spurs abbiano deciso di effettuare una partitella d'allenamento aperta al pubblico. Il palcoscenico per la prima apparizione stagionale della squadra di fronte al pubblico di casa era il Frost Bank Center, precedentemente conosciuto come AT&T Center, dal 2002 la casa dei ragazzi guidati da coach Popovich. L'idea era quella di radunare un po' di tifosi, magari un paio di migliaia, in una giornata insolitamente fresca.