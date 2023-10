Wemby e Chet, subito show: che sfida tra i rookie

Se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno ci sarà davvero da divertirsi a San Antonio e Oklahoma City. La prima partita di preseason tra Spurs e Thunder infatti ha messo uno di fronte all’altro due delle matricole più attese della stagione, vale a dire la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft Victor Wembanyama e la scelta numero 2 del Draft 2022 Chet Holmgren, lo scorso anno ai box per l’intera stagione per una frattura a un piede. I due non si sono marcati reciprocamente (Holmgren se l’è vista soprattutto con Zach Collins sotto canestro, mentre Jalen Williams si è occupato di Wembanyama nonostante i quasi 30 centimetri di differenza che li separano) ma si sono incrociati in più occasioni in campo, a partire da un possesso offensivo dopo 5 minuti di partita in cui il francese è riuscito a chiudere un gioco da tre punti subendo proprio il fallo di Holmgren, mostrando i bicipiti dopo il fischio arbitrale mentre l’avversario era a terra lamentando un colpo al volto. Poco dopo Wembanyama si è fatto trovare pronto su un passaggio lungo per chiudere schiacciando, una situazione di gioco in cui Holmgren non ha provato a contestargli il pallone, ma il numero 7 dei Thunder ha risposto immediatamente gestendo il possesso in prima persona sin dalla rimessa e arrivando fino in fondo per il gioco da tre punti con fallo di Collins. A inizio secondo quarto Wembanyama ha mostrato un altro lampo del suo enorme talento andando a concludere sotto il braccio di Holmgren con uno splendido appoggio mancino al tabellone, firmando successivamente la tripla del +18 per i suoi a metà secondo quarto. Un canestro a cui ha immediatamente risposto Holmgren con la sua seconda tripla di serata su due tentativi, facendosi poi trovare pronto su un alley-oop per chiudere con una schiacciata.