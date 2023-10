Il mercato estivo dei Los Angeles Lakers, orientato prima di tutto verso l'obiettivo di irrobustire un roster che nella seconda metà della scorsa stagione aveva fatto molto bene, era sembrato anche esaudire una richiesta specifica. Non è infatti una novità né tantomeno un mistero che Anthony Davis, insieme a LeBron James perno del progetto avviato nel 2019 sulla sponda gialloviola di L.A., non gradisca giocare da centro. Gli arrivi di Jaxson Hayes prima e Christian Wood poi, sono apparsi fin da subito come tentativi di accontentare Davis, fornendogli compagni di reparto in grado di accollarsi, almeno formalmente, il ruolo a lui così sgradito. Contrariamente alle aspettative di tifosi e addetti ai lavori, però, nelle prime due amichevoli di preseason contro Warriors e Nets coach Darvin Ham l'ha schierato proprio da centro nel quintetto iniziale. Non solo, ai margini dell'allenamento seguito alla vittoria su Brooklyn, l'allenatore dei Lakers si è lanciato in una richiesta piuttosto chiara nei confronti di Davis. "Se ne ha la possibilità, voglio che si prenda sei triple a partita" ha dichiarato Ham, "so che non lo farà, ma potrebbe sorprendermi: tre triple per tempo, non glielo chiederei se non sapessi che è perfettamente in grado di farlo".