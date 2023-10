Perché Miami non ha voluto Bradley Beal? Il motivo

Non è stata un’estate semplice per i Miami Heat, almeno sul mercato. I vice-campioni in carica hanno prima perso sul mercato dei free agent pedine importanti come Gabe Vincent e Max Strus, titolari nell’ultima cavalcata ai playoff, e successivamente non sono riusciti ad arrivare ai loro grandi obiettivi, a partire da Damian Lillard (che aveva detto esplicitamente di voler andare a South Beach) per poi passare a Jrue Holiday. Oltretutto gli Heat hanno visto i due giocatori accasarsi alle loro principali rivali della conference, vale a dire Milwaukee e Boston, rendendo ancora più complicata la corsa verso il ritorno alle Finals. Tra gli obiettivi "mancati", però, non c’è Bradley Beal: la stella di Washington, accasatosi in estate ai Phoenix Suns, non è mai stato davvero preso in considerazione da Miami, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Zach Lowe di ESPN. "Da quello che ho sentito, gli Heat hanno analizzato la situazione e hanno detto 'Non crediamo che Bradley Beal, che è di sette anni più vecchio di Tyler Herro, valga 30 milioni di dollari in più di lui. Semplicemente non è un miglioramento che vale la pena'". Una valutazione tecnica ed economica, dunque, nonostante poi il prezzo pagato da Phoenix (Chris Paul, Landry Shamet, due “pick swap” e tutte le seconde scelte possibili) non sia sembrato così esorbitante. Da questa ricostruzione manca però un tassello: Beal infatti aveva ha "no-trade clause" nel contratto, quindi non può essere scambiato senza il suo consenso. Siamo sicuri che a lui la destinazione di South Beach sarebbe piaciuta?