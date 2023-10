Come è andato il debutto di Lillard con i Bucks

È raro che una partita di preseason sia così attesa, ma è altrettanto raro che due talenti del calibro di Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo giochino nella stessa squadra. Per questo la partita amichevole tra i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Lakers è andata in diretta tv nazionale, nonostante l’assenza tra i gialloviola di LeBron James e Austin Reaves e di Khris Middleton per gli ospiti. L’attesa però è stata ben ripagata: nel primo tempo le due squadre hanno dato a una sfida vera, specialmente nei minuti in cui le due superstar hanno condiviso il campo. Dopo l’intervallo infatti il nuovo allenatore dei Bucks Adrian Griffin ha tenuto in campo solamente Lillard per qualche altro minuto, giusto per vedere qualche possesso senza Antetokounmpo in campo, ma già quello che si è visto nei 15 minuti del primo tempo è abbastanza per far ben sperare in casa Bucks. "Voglio essere onesto: non sono mai stato così smarcato" ha detto Antetokounmpo dopo la vittoria. "E non ho mai visto un giocatore essere raddoppiato al primo possesso della partita, per di più in una gara di preseason". Il riferimento è al primo pick and roll giocato dalle due superstar, con i Lakers che hanno deciso di raddoppiare sistematicamente Lillard e "concedere" il 4 contro 3 ad Antetokounmpo. Una mossa tattica che decisamente non è dispiaciuta al nuovo numero 0 dei Bucks: "Quando ho visto che mi raddoppiavano e avevo lo scarico su Giannis, mi sono detto ‘Beh, possiamo andare avanti così tutta la sera’. Capite cosa intendo? Avere un giocatore così dominante rende tutto più facile. Avremo un sacco di opzioni: ci saranno momento in cui sarà lui a giocare per me e viceversa, come abbiamo visto oggi".