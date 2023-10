In un Barclays Center sold out, le Liberty, sotto 2-0 nella serie, dominano gara 3 e rimangono in corsa per il titolo. La doppia doppia di Breanna Stweart (20 punti e 12 rimbalzi) e i 27 punti di Jonquel Jones trascinano New York. Per Las Vegas si salvano solo A'ja Wilson (16 punti e 11 rimbalzi) e Kelsey Plum (29 punti). Le Aces avranno comunque un'altra chance di vincere il titolo in gara 4, in programma nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18

Dopo le due nette sconfitte maturate in gara 1 e gara 2, le New York Liberty avevano le spalle al muro. Di fronte ai 17.143 spettatori accorsi al Barclays Center di Brooklyn (record di sempre per le WNBA Finals), però, le padrone di casa hanno mostrato fin dai primi possessi di non avere alcuna intenzione di arrendersi. Al contrario di quanto successo nei primi due capitoli della serie giocati a Las Vegas, sono state le Liberty a controllare il ritmo della partita e, sulle spalle delle grandi prestazioni di Breanna Stewart (20 punti e 12 rimbalzi) e di un strepitosa Jonquel Jones (27 punti e 10/15 dal campo), hanno portato a casa la vittoria che tiene in vita le loro speranze di titolo. Attesissima, Sabrina Ionescu ha faticato ancora al tiro (3/9) ma ha distribuito 9 assist. Serata da dimenticare per le Aces, tra le cui fila si salvano le sole A'ja Wilson (doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi) e Kelsey Plum (29 punti). New York, che è tornata alle Finals dopo oltre vent'anni (ultima apparizione nel 2002), punta ora a far valere il fattore campo anche in gara 4. Considerati anche i due precedenti in regular season, in questa stagione sul parquet di casa le Liberty sono 3-0 contro le Aces. Las Vegas, viceversa, ha la possibilità di mandare a segno il colpo decisivo già nella notte tra martedì e mercoledì, segnando uno storico back-to-back dopo il trionfo dello scorso anno.