20 giocatori a bassissimo costo per l'NBA Fantasy

2/20

ALEKSANDAR VEZENKOV

Squadra: Sacramento Kings

Ruolo: Frontcourt

Costo: 6.5

Se riesce a rimanere in campo difensivamente, in attacco porta in dote una pericolosità perimetrale che in pochi hanno nel pacchetto di lunghi di Sacramento. Coach Brown si è speso in prima persona per portarlo in NBA: dovrebbe avere spazio in uscita dalla panchina, almeno all’inizio