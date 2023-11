Addio Bobby Knight: l'ex coach NCAA aveva 83 anni

Se si pensa al basket universitario, specie quello degli anni ’70 e ’80, Bobby Knight è uno dei primi nomi che viene in mente. Lo storico allenatore degli Indiana Hoosiers è scomparso ieri all’età di 83 a seguito di una lunga malattia che dallo scorso aprile lo aveva costretto a rimanere in ospedale, come annunciato dalla sua famiglia. "È con il cuore pesante che comunichiamo che coach Bob Knight è scomparso nella sua casa di Bloomington circondato dalla sua famiglia" si legge nel comunicato. "Siamo grati per tutti i pensieri e le preghiere e apprezziamo il continuo rispetto per la nostra privacy, come richiesto dal coach per un ricordo strettamente familiare". Knight, diventato il più giovane allenatore di Division I nel lontano 1965 ad Army, ha fatto la storia all’università di Indiana, vincendo 661 partite e raggiungendo il torneo NCAA in 24 dei 29 anni in cui ha guidato gli Hoosiers. Dei tre titoli NCAA conquistati nella sua carriera (1976, 1981 e 1987) quello che ancora oggi spicca su tutti è quello del 1976, vinto senza mai perdere neanche una partita in stagione — risultato che nessuno è ancora riuscito ad eguagliare.