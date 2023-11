Cam Thomas al suo primo anno nella lega, nel 2021-22, è sceso in campo in 67 gare ma partendo titolare solo in un paio di occasioni (15 punti alla prima e già 27 alla seconda, sul campo di Washington). Poi l'anno scorso le partenze in quintetto sono raddoppiate ma è esploso soprattutto il suo rendimento quando inserito da coach Jacque Vaughn nei primi cinque, tanto che in tre di quelle quattro occasioni Thomas ha chiuso oltre i 40 punti, facendosi notare in tutta la lega (il 6 e 7 febbraio 2023 ha segnato 47 e poi 43 punti, a Clippers e Suns, per metterne poi altri 46 ai Philadelphia 76ers ad aprile). E quest'anno titolare in cinque delle sei partite disputate da Brooklyn (è partito dalla panchine alla prima stagionale, contro Cleveland), il prodotto di LSU è già andato tre volte a quota 30 o più punti, fermandosi a 27 anche nella sconfitta di questa notte contro Boston. Se dopo la gara della notte sono 11 le gare iniziate in quintetto in carriera da Thomas, dopo le prime 10 neppure Michael Jordan aveva fatto bene - dal punto di vista realizzativo - quanto il n°24 dei Nets, autore (da titolare, se vogliamo fare un gioco di parole) di 291 punti totali nelle sue prime dieci gare in quintetto della sua carriera.