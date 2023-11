Ultimi per efficienza difensiva lo scorso anno, penultimi in questo avvio di stagione - e tutte le difficoltà difensive della squadra di coach Popovich sono state evidenziate nella notte dai 152 punti subiti per mano degli Indiana Pacers. L'impatto del rookie francese - notevole, tra stoppate e intimidazione al ferro - da solo non può bastare

L'anno scorso i San Antonio Spurs di Gregg Popovich hanno terminato la stagione con un dubbio primato, quello di avere la peggior difesa NBA. Concedevano quasi 120 punti su 100 possessi (119.6 per l'esattezza), un dato che li rendeva fanalini di coda nella lega. Al Draft però sono arrivati i 224 centimetri di Victor Wembanyama, che fin dalle sue prime uscite a dimostrato di essere un vero incubo per qualsiasi attaccante avversario. Stoppate, certo (2.6 a sera, già terzo nella lega) ma non solo: parabole di tiro alterate, closeout miracolosi sui tiratori, intimidazione al ferro. Un dato, dopo le sue prime sei partite, rendeva l'idea meglio di tutto: i tiratori avversari, con lui come difensore primario, vedevano le proprie percentuali abbassarsi del 24%, la differenza cioè tra la percentuale reale attesa (in condizioni normale avrebbero dovuto tirare il 57.3%) e quella invece concessa dal francese (solo il 33.3%). Quindi? Spurs primi della pista per efficienza difensiva? Neppure per idea. Anzi, le cose non sono per nulle migliorate in questo avvio di stagione, a dimostrazione che la pallacanestro è sport di squadra e un singolo giocatore, per quanto influente, non può spostare da solo gli equilibri.