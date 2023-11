All’inizio della stagione LeBron James aveva dedicato la sua 21^ annata nella NBA al figlio primogenito Bronny, che nel corso dell’estate ha subito un arresto cardiaco durante un allenamento in vista del suo primo anno di college. Un problema che ha messo in dubbio il suo debutto con i Trojans di University of Southern California con i quali si era impegnato dopo un lungo recruiting, ma stando a quanto detto da papà LeBron ci sono buone notizie. "Tutto sta procedendo per il meglio nel recupero di Bronny" ha detto dopo la sconfitta dei suoi Los Angeles Lakers in casa dei Miami Heat. "Sta facendo riabilitazione e ogni settimana può fare sempre qualcosa in più. Alla fine di questo mese ci sarà un momento importante per vedere se si potrà andare avanti: dovesse superare quell'esame, non mancherebbe molto a poterlo rivedere in campo con i suoi compagni ad allenarsi, con l’idea di farlo giocare nel corso della stagione". USC ha cominciato la stagione battendo Kansas State grazie ai 18 punti del prospetto NBA Isaiah Collier, con Bronny presente a bordocampo a Las Vegas così come lo è stato per diverse partite dei Lakers quest’anno, pizzicato dalle telecamere mentre esultava per una schiacciata di papà LeBron nel derby vinto contro i Clippers la scorsa settimana. "Tutto gira per il meglio: siamo orgogliosi dei suoi progressi e della forza che ha dimostrato" ha concluso LeBron. "Considerando tutti i medici che ha incontrato e tutti i posti in cui è stato… Tutti quelli che lo hanno aiutato hanno fatto un lavoro fantastico per portarlo dove è oggi e vogliamo continuare in questa direzione".