Il progetto di Chicago costruito attorno a DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic potrebbe essere già arrivato al capolinea. Almeno a sentire le voci che hanno insistentemente iniziziato a circolare nella lega, come riportato dal giornalista di ESPN Brian Windhorst. Dopo anni in cui i Bulls hanno raccolto pochissimi risultati, con la sola partecipazione ai playoff del 2018, di fronte all'ennesimo inizio di stagione deludente (record 4-6 e 12esimo posto a Est) la dirigenza starebbe pensando a un 'rebuilding'. Un'operazione che partirebbe per forza di cose con la rinuncia ai nomi - e ai contratti - più ingombranti del roster. In particolare gli scout delle altre franchige si stanno concentrando sul futuro di DeRozan e LaVine. Il primo ha il contratto in scadenza e sarà free agent la prossima etstate. A 34 anni i Bulls non potrebbero ottenere più quello che avrebbero avuto qualche stagione fa, ma l'ex Spurs è ancora un giocatore appetibile per molte squadre. Stesso discorso per Vucevic (33), mente LaVine - che sta viaggiando a 22.4 punti e 4.7 rimbalzi di media - a 28 anni è ancora un asset di livello sul mercato. Nel caso i Bulls decidessero effettivamente di guardare al futuro già da ora, le squadre disposte a scambiare future scelte al Draft per questi giocatori non mancherebbero. E se i risultati continueranno a essere deludenti, questa ipotesi diventerà sempre più probabile.