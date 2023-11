I Grizzlies si sono presentati a Los Angeles con una sola vittoria ottenuta in stagione e il peggior record della lega, uscendone con un successo contro una 'teorica' pretendente al titolo NBA. Tra la teoria e la pratica però la distanza può essere abissale, e i Clippers al momento sarebbero fuori anche dal play-in. Quella con Memphis è stata infatti la quinta sconfitta consecutiva per la squadra di L.A., la quarta con il nuovo arrivo James Harden in campo. Un ko che ha fatto perdere le staffe a coach Tyronn Lue. "Ho anche visto qualcosa di interessante - ha esordito a fine partita l'allenatore - ma dobbiamo fare meglio! In attacco non avevavmo flusso e in difesa non siamo stati all'altezza della loro intensità. Loro giocano duro, tagliano duro, fanno tutto in modo duro... e se non fai lo stesso ti possono fare a pezzi". Ma con quattro attaccanti come Leonard, George, Westrook e il neo arrivato Harden a destare particolare sorpresa sono le enormi difficoltà dei Clippers nella metà campo offensiva. "Penso che giochiamo troppo lenti - ha provato ad analizzare Lue -, quando prendiamo il rimbalzo dobbiamo spingere, attaccare con velocità. Non possiamo caz...eggiare. Scusate... Non possiamo camminare in attacco. Se non giochiamo duro verremo battuti ogni singola sera". L'allenatore si è poi rivolto direttamente ai suoi giocatori: "Dipende dai ragazzi cambiare mentalità, perché noi glielo insegnamo, glielo mostriamo, glielo diciamo. Ora devono 'performare'".