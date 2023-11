La data segnata sul calendario è quella del prossimo 19 dicembre, quando Memphis sarà in trasferta a New Orleans. Non è dato sapere quale sarà allora il record di squadra, ma i tanti problemi messi in mostra in questo inizio stagione non fanno presagire miglioramenti sostanziali rispetto al 2-8 attuale. La partita contro i Pelicans, però, potrebbe rappresentare una svolta per i Grizzlies perché sarà la prima in cui Ja Morant potrà tornare in campo. La stella di Memphis, infatti, sta scontando la squalifica di 25 gare arrivata in seguito alle note vicende che l'hanno visto coinvolto la scorsa primavera, ma il suo rientro si avvicina sempre più. "Ja è coinvolto in ogni allenamento, nelle sessioni video, negli esercizi individuali, nelle cene di squadra e in generale in tutte le attività che riguardano i suoi compagni" ha dichiarato coach Taylor Jenkins, aggiungendo poi che il giocatore "sta mantenendo un atteggiamento positivo, anche se c'è ovviamente grande frustrazione per il fatto di non poterlo avere in squadra".