Il campione NBA con i Boston Celtics nel 2008 è stato riconosciuto colpevole insieme a Will Bynum. Il caso era emerso nel 2021 e aveva già portato alla condanna a 10 anni di carcere per Terrence Williams, altro ex giocatore con precedente militanza nella lega

Il caso è sempre quello emerso ormai più di due anni fa, a ottobre del 2021, e che ha portato in tribunale 18 imputati, tutti ex giocatori professionisti, accusati di aver truffato il fondo Salute e Welfare dedicato ai giocatori della NBA. L’operazione in oggetto, che faceva capo all’ex Nets e Kings Terrence Williams, poi condannato a dieci anni di carcere lo scorso agosto, tra il 2017 e il 2021 avrebbe sottratto alle casse del fondo oltre 2.5 milioni di dollari per spese derivanti da cure chiropratiche e dentistiche poi rivelatesi inesistenti e a fronte di fatture poi risultate false. Ora è arrivata la condanna anche per altri due correi della truffa: Glen Davis, campione NBA con i Boston Celtics nel 2008, e Will Bynum, protagonista di una lunga carriera nella lega iniziata nel 2006 a Golden State e terminata a Washington nel 2015. I dettagli della condanna non sono stati resi noti, ma la notizia della decisione riguardante Davis e Bynum è stata comunicata direttamente dall’ufficio del procuratore del Southern District di New York.