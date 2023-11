A San Antonio sapevano bene che guardare il conteggio delle vittorie e delle sconfitte in questo inizio di stagione (e forse per tutta la durata della stagione) sarebbe stato doloroso, ma il record di 3-10 fa comunque male. Per consolarsi, in casa Spurs, basta tuttavia rivolgere le attenzioni all'ultimo arrivato all'ombra di Fort Alamo. Laddove la squadra, al momento, occupa l'ultimo posto della classifica della Western Conference, Victor Wembanyama occupa invece le prime pagine e quasi monopolizza le discussioni di addetti ai lavori e appassionati. La prima scelta al Draft, infatti, è fin qui protagonista di un avvio di stagione in cui sta scrivendo un record dietro l'altro. Quello maturato nella sconfitta della notte contro Memphis, poi, ha qualcosa di particolarmente significativo. Le 8 stoppate rifilate ai Grizzlies rappresentano il career high per Wembanyama e, ancor di più, lo rendono solamente il terzo rookie nella lunga storia della franchigia ad aver mandato a referto una partita con più di 8 stoppate. I due precedenti? Per quanto ovvio si tratta di David Robinson e Tim Duncan, due che con la maglia degli Spurs hanno avuto una discreta carriera.