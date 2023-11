HIGHLIGHTS NBA

LeBron James segna 37 punti tra cui il libero che spezza la parità a 1.9 secondi dalla fine, regalando ai Lakers la vittoria sui Rockets dell'odiato Dillon Brooks. Kevin Durant è decisivo con 39 punti e la stoppata finale su Markkanen (38 punti) per decidere la sfida coi Jazz risolta dopo due supplementari. Denver cade a Cleveland e subisce il quarto ko in fila in trasferta, Boston vince in volata a Memphis. Vittorie larghe per Philadelphia, Toronto, Orlando, OKC e Sacramento