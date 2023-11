Quando LeBron James e Dillon Brooks si ritrovano in campo non è mai una partita come le altre. A una decina di giorni dal loro primo incontro stagionale, nel quale Houston ha avuto nettamente la meglio e Brooks si è piazzato davanti a James con le braccia sui fianchi durante una pausa di gioco, stanotte James si è preso la rivincita in casa. Già a fine secondo quarto, dopo aver chiuso un gioco da tre punti subendo proprio il fallo di Brooks, gli ha rifilato un’occhiataccia scuotendosi le spalle come a dire "non ti ho neanche sentito"; successivamente a inizio secondo tempo, dopo un altro fallo di Brooks ai suoi danni, a palla ferma LeBron gli ha rifilato una "spintina" al petto, punita dagli arbitri con un fallo tecnico (il primo della stagione per il Re e solamente il settimo da quando è ai Lakers) accolta con una risata da parte della guardia di Houston. Dopodiché sul finire del terzo quarto, dopo un canestro in avvicinamento proprio sopra Brooks, James ha abbassato la mano al livello del terreno per la classica esultanza "too little", ormai un’abitudine dei giocatori NBA per prendere in giro i propri avversari. In un'altra occasione poi Brooks ha dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare James lanciato a canestro, ricevendo in risposta un'occhiataccia da parte del Re dall'altra parte del canestro.