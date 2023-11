Gli Oklahoma City Thunder sono una delle squadre del momento, forti di una striscia di cinque vittorie consecutive che li ha fatti balzare in vetta alla Western Conference , diventando la prima squadra a raggiungere quota 10 successi in stagione a fronte di quattro sconfitte. Meglio di loro ci sono solamente i Minnesota Timberwolves con due gare in meno disputate (9-3 il record), ma che i Thunder siano in un grande momento di forma lo hanno confermato anche questa notte a Portland . Nonostante le fatiche del supplementare acciuffato all'ultimo secondo grazie a una magia di Chet Holmgren e poi vinto a San Francisco sul campo dei Golden State Warriors, Shai Gilgeous-Alexander e compagni non hanno avuto alcun problema a travolgere i malcapitati Portland Trail Blazers recapitando loro 134 punti a domicilio senza mai davvero doversi impegnare. Il merito è una prestazione al tiro semplicemente senza precedenti: OKC ha tirato di squadra con il 60.5% dal campo (49/81), di cui 61.1% da tre punti (22/36) e un perfetto 100% dalla lunetta (14/14).

Negli ultimi 25 anni, secondo quanto scritto dal producer di ESPN Matt Williams su Twitter, nessuno ha mai avuto una serata del genere al tiro, rendendola semplicemente unica. E dire che i Thunder erano anche privi di Jalen Williams, ma non ne hanno sentito la mancanza dando anche ampio spazio alle terze linee come Aaron Wiggins e Lindy Waters III (25 punti in due), tenendo i titolari in campo meno di 23 minuti a testa. La prestazione di Portland conferma un trend che va avanti da inizio stagione: OKC è la squadra che tira meglio dal campo (50.3%) e da tre punti (41% di squadra, i Phoenix Suns secondi si fermano al 39.2%), ed è prima a pari merito con Philadelphia per percentuale ai liberi (86.7%). In generale OKC ha otto giocatori sopra il 40% da tre in stagione, guidati dal 54.2% del rookie Cason Wallace e soprattuto dal 50% su 5.6 tentativi a partita di Isaiah Joe, a cui si aggiunge il 46% di Chet Holmgren e Luguentz Dort tra i titolari del quintetto. Un momento probabilmente insostenibile su una stagione intera, ma che rimane nel suo piccolo nella storia della lega.