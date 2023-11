La giovane superstar dei Minnesota Timberwolves, con un passato di eccellenza nel ruolo di running back a livello liceale, non esclude una "seconda" carriera sui campi di football. Non sarebbe il primo atleta a cambiare sport e ad avventurarsi in un'altra disciplina ma prima, assicura, "a Minnesota vogliamo vincere un titolo"

I Timberwolves hanno vinto 9 delle ultime 10 gare e, spinti da un grandissimo Anthony Edwards, oggi si ritrovano in vetta alla Western Conference. E lui, il giovanissimo leader di Minnesota, cosa fa? Confessa che non gli dispiacerebbe darsi al football, e diventare un giocatore NFL. No, niente allarmismi: i T'Wolves restano la sua priorità ("Vogliamo vincere un titolo NBA", dice), ma dovesse mai mettersi al dito un anello, poi Edwards non esclude un futuro diverso: "Vedremo cosa succede, ma penso che potrei essere il primo giocatore NBA di sempre a riuscire a giocare in NFL", ha raccontao a Marco Summers nel suo talk show "Open Thoughts". La convinzione gli arriva da un carriera scolastica da fenomeno anche sui campi da football, nel ruolo di running back: il fisico sicuramente non gli manca, e il talento atletico neppure. Ma a Minnesota sperano che per ancora tanti anni Edwards mantenga il suo focus sulla pallacanestro.