Pur nella sconfitta interna dei suoi Heat contro Milwaukee, pur senza Jimmy Butler al suo fianco, Bam Adebayo è stato straordinario nei 42 minuti in cui è restato in campo contro i Bucks, chiusi con 31 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate con 13/27 al tiro. Ma neppure questi numeri gli impediranno di finire dritto nella top 4 di Shaqtin a fool per questa azione nel secondo quarto

NBA CUP, I VERDETTI DELLA PRIMA FASE: ECCO I QUARTI DI FINALE