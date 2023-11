Jamal Murray mancava dai parquet dallo scorso 4 novembre, quando nella gara contro i Chicago Bulls si era procurato un infortunio al tendine del ginocchio destro e aveva dovuto uscire con largo anticipo. La guardia dei Nuggets è però tornata in campo questa notte per affrontare i Rockets (16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per lui) e dopo soli tre minuti ha dimostrato di non aver perso la mira dalla lunga, anzi lunghissima distanza

