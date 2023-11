Gli Orlando Magic sono la squadra più in forma della NBA, forti di una striscia di otto vittorie consecutive che li hanno proiettati al secondo posto nella Eastern Conference. Nel successo di questa notte contro gli Washington Wizards, le due guardie Jalen Suggs e Cole Anthony si sono divertite a fine partita, realizzando uno spettacolare alley-oop in contropiede. Per festeggiare Suggs ha aperto le braccia mentre il compagno schiacciava, ricreando l’iconica posa di Dwyane Wade e LeBron James ai tempi dei Miami Heat