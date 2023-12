In una stagione fin qui molto complicata per il veterano degli Warriors è arrivato l'acuto che i tifosi di San Francisco stavano aspettando. Nel quarto quarto della sfida tirata contro i Clippers si è rivisto infatti il vecchio Klay, capace di accendersi da un momento all'altro: 10 punti in fila decisivo per il successo di Golden State, in una data molto particolare...

La sfida a Ovest tra due squadre sicuramente deluse fin qui dall'andamento delle rispettive stagioni, alla fine è andata agli Warriors (che proprio grazie a questa vittoria hanno superato i Clippers al decimo posto della Western Conference). E il grande protagonista del finale di partita è stato proprio uno dei giocatori che fino ad ora hanno fatto più fatica - e sono stati più discussi - per Golden State: Klay Thompson. Dal ritorno dopo il doppio infortunio di qualche anno fa il veterano di coah Kerr è sempre stato sotto osservazione, bersaglio di tanti commenti malevoli (certo con una parte di fondamento) riassumibili in un "non è più quello di prima...". E non è bastato il titolo di due anni fa a mettere a tacere i critici. Da lì si è arrivati, ancora recentemente, a mettere in discussione il suo ruolo di titolare. Una questione che Steve Kerr potrà anche decidere di affrontare, ma intanto da Thompson è arrivata una risposta sul campo. Dieci punti in fila nel quarto quarto come ai vecchi tempi, per regalare agli Warriors il parziale decisivo in una vittoria dal grande peso specifico. In particolare in soli 90 secondi sono arrivati: una tripla, un jumper dalla media, un canestro e fallo, e un altro canestro dalla media. Una fiammata improvvisa che ha entusiasmato il pubblico di San Francisco. Thompson ha così chiuso una partita fin lì opaca con 22 punti e 6 rimbalzi, tirando 8/18 dal campo e 2/7 da tre (4/4 dalla lunetta).