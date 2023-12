La statistica ha dell'incredibile: dopo la tripla doppia del serbo nella sconfitta dei suoi Nuggets sul campo di Sacramento, Nikola Jokic oggi guida la NBA per punti, rimbalzi e assist. I dati sono quelli totali (non le medie a partita) e quindi riflettono il fatto che il centro di Denver ha fin qui saltato solo una partita delle 21 disputate dalla sua squadra (che comunque è un merito...), ma l'impresa resta sbalorditiva. Jokic infatti nelle sue prime venti gare ha collezionato 579 punti (10 in più di Giannis Antetokounmpo), 255 rimbalzi (6 in più di Anthony Davis) e 196 assist (4 in più di Trae Young). Solo nella categoria dei rimbalzi il serbo rimane primo anche per media a partita (12.8, sempre davanti a Davis) mentre è terzo per assist (9.8 a sera, dietro a Tyrese Haliburton primo e Trae Young secondo) e addirittura ottavo per punti (29.0 a partita, contro i 32.0 del primo della lista, Joel Embiid). Ma un campione si vede anche dall'affidamento che la squadra può fare su di lui e senza Jamal Murray Denver sa di poter contare sempre sulla sua superstar, che finora ha saltato soltanto la sfida (peraltro vinta dai Nuggets) contro i Clippers.