"Non so cosa dire, onestamente. Sappiamo tutti chi è Larry BIrd, perciò è speciale". Con queste parole Luka Doncic ha commentato una prestazione che entra di diritto tra le più memorabili della sua carriera, anche perché non si era mai vista prima una tripla doppia da almeno 25 punti in un tempo nella storia della NBA. Doncic ci è riuscito nella facile vittoria dei suoi Dallas Mavericks ai danni degli Utah Jazz con lo scarto finale di +50, osservando dalla panchina l'ultimo quarto dopo aver chiuso la sua serata con 40 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Ma la vera notizia è il suo tabellino all'intervallo, trovando negli ultimi due minuti del primo tempo il rimbalzo e l'assist che gli mancavano per chiudere i primi 24 minuti di gioco con 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, firmando la prima tripla doppia da 25+ punti in un tempo nella storia della NBA. Per lo sloveno si tratta della 60^ tripla doppia in carriera, salendo al nono posto solitario nella storia del gioco staccando nientemeno che Larry Bird, il quale però aveva avuto bisogno di 897 partite per realizzare le sue 59, mentre la stella dei Mavs deve ancora disputare la sua 350^ partita in carriera in regular season.