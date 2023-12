Oggi come oggi, dopo che Moritz Wagner si è costruito una solida carriera in NBA a dispetto di mezzi tecnici limitati, c'è una cosa su cui tutti concordano: il tedesco è tra i giocatori più loquaci di tutta la lega. Stando al diretto interessato, però, ai suoi esordi l'ex Michigan era ancora più spericolato con le parole. Ospite del podcast "The Sixth Man Show", Wagner ha infatti raccontato un aneddoto risalente alla sua annata da rookie con la maglia dei Los Angeles Lakers e riguardante un assai poco piacevole incrocio con Kevin Durant, all'epoca ancora a Golden State. "Era la prima volta che giocavo contro KD, e io ero già un grande fan della NBA per cui lo conoscevo bene" ha esordito Moritz, "lui mi stava marcando e non mi prendeva sul serio, forse non sapeva nemmeno chi ero, ma ad un certo punto mi ha fatto fallo mentre tiravo da dietro la linea dei tre punti. Io non avevo realizzato che fosse stato lui a commettere il fallo, mi sono girato e ho urlato: non puoi marcarmi!".