Si assegna la NBA Cup: stanotte ore 2.30 su Sky

Due squadre imbatutte, 6 vinte 0 perse gli Indiana Pacers, 6 vinte 0 perse anche i Los Angeles Lakers. Due leader che stanno entusiasmando, Tyrese Haliburton da una parte, LeBron James dall'altra. E poi una città che (in attesa di avere, forse, la sua franchigia NBA) fa le prove generali ospitando la finale della prima edizione della NBA Cup. Las Vegas, T-Mobile Arena, ore 2.30 italiane (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina): Indiana Pacers-Los Angeles Lakers assegna il primo trofeo stagionale, in attesa delle battaglie di giugno per l'anello. E se ovviamente si tratterà di una sfida tra due squadre (entrambe quinte al momento nelle rispettive conference) la tentazione di mettere in copertina le due superstar è tantissima: Tyrese Haliburton vs. LeBron James - ed è la stessa star dei Pacers ad alimentare la suggestione: "Come per ogni ragazzino nato nell'anno 2000, LeBron era il mio giocatore preferito. Sono stato un tifoso dei Cavs, poi degli Heat, quindi ancora dei Cavs e pure dei Lakers, prima di essere stato scelto al Draft", ha raccontato il n°0 di Indiana. "Oggi avere la possibilità di sfidarlo per vincere un trofeo è una sorta di lieto fine, per me - e sarà divertentissimo. Misurarsi contro i propri idoli, sera dopo sera, è una delle parti più belle di essere in NBA", assicura Haliburton.