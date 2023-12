La squadra di Danilo Gallinari potrebbe abbandonare la capitale degli Stati Uniti per trasferirsi ad Alexandria, solo 15 chilometri di distanza (nel nord della Virgilia). È quanto minaccia di fare l'attuale proprietario degli Wizards, che vuole ottenere un finanziamento dalla città per rinnovare l'arena a downtown. Indispensabile perché Washington non perda la sua squadra

I giorni degli Wizards a Washington potrebbero essere contati. Almeno a voler prendere sul serio le "minacce" dell'attuale proprietario della squadra (e anche dei Washington Capitols dell'NHL) Ted Leonsis, che ha parlato di un "principio di accordo già raggiunto" per spostare sia gli Wizards che i Capitals ad Alexandria, nel nord della Virginia, in una nuova arena che potrebbe già aprire nel 2028. Si parla di neppure 15 chilometri di distanza dall'attuale casa delle due squadre della capitale, ma il tragitto (normalmente) di 20 minuti diventa spesso impraticabile con il traffico cittadino e soprattutto svuoterebbe la downtown di Washington di una delle sue principali attrazioni (e fonte di business). Per questo il sindaco di Washington Muriel Bowser ha fatto sapere che la città è pronta a varare un piano per trovare 500 degli 800 milioni di dollari necessari a rinnovare l'attuale arena, la Capital One (ex MCI Center), con lo scopo di mantenere Wizards (e Capitals) nella capitale. Leonsis però sembra intenzionato a fare sul serio - o almeno a far credere così: da tempo considera l'arena degli Wizards "il peggior affare nel mondo delle leghe sportive americane" ma ora pare voler mettere spalle al muro l'amministrazione cittadina.