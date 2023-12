Il ritorno in campo di Lauri Markkanen rischiava di costare il posto in quintetto a Simone Fontecchio, invece l'azzurro è stato confermato nello starting five da coach Will Hardy e ha dato un contributo decisivo nella vittoria dei Jazz sui Knicks per 117-113. Nella sua partita ci sono 15 punti segnati in 31 minuti sul parquet, oltre a 6 rimbalzi, 2 assist e a una giocata difensiva su Jalen Brunson poi risultata cruciale nel finale

