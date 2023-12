I Cleveland Cavaliers hanno ricevuto nel giro di pochi minuti una doppia brutta notizia: Darius Garland ha riportato una frattura alla mandibola nella partita contro Boston e rimarrà fuori per quattro settimane, così come Evan Mobley che si è operato in artroscopia al ginocchio sinistro e potrebbe stare fuori per due mesi. Due pessime notizie per una squadra scivolata al nono posto a Est

La stagione dei Cleveland Cavaliers fino a questo momento non sta andando come sperato, faticando a trovare continuità di risultati (mai più di 4 vittorie consecutive) e con un record a malapena sopra il 50% di vittorie (13-12) . Gli infortuni stanno avendo un grosso peso sulla stagione della squadra di coach Bickerstaff, e purtroppo per loro nella giornata di ieri sono arrivate due notizie a distanza di poche ore l’una dall’altra che potrebbero compromettere definitivamente la regular season. Nel corso dell’ultima partita contro i Boston Celtics, infatti, Darius Garland ha riportato una frattura alla mandibola a seguito di uno scontro con Kristaps Porzingis, rimanendo in campo per finire il match ma dovendosi fermare una volta determinato l’entità del problema. I suoi tempi di recupero sono stati stimati in quattro settimane , lasciando le redini della squadra a Donovan Mitchell chiamato ora a salire ulteriormente di livello.

Lo stesso dovrà fare Jarrett Allen sotto canestro perché non ci sarà Evan Mobley a dargli man forte: già fuori nelle ultime quattro partite per un ginocchio che non gli dava tregua, il giovane lungo dei Cavs ha deciso di operarsi in artroscopia per ripulirlo da dei corpi estranei che gli stavano creando problemi. I suoi tempi di recupero sono doppi rispetto a Garland, visto che si parla di 6-8 settimane di stop per uno dei tre giocatori in tutta la NBA capace di viaggiare a 15 punti, 10 rimbalzi e il 55% al tiro insieme a Giannis Antetokounmpo e Domantas Sabonis. Senza Mobley (che lo scorso anno ha saltato appena tre partite) quest’anno i Cavs hanno un record di 1-3, di cui le ultime tre sconfitte arrivate consecutivamente: nelle ultime gare Dean Wade ha preso il posto di Mobley in quintetto, mentre dovrebbe essere Caris LeVert il sostituto di Garland nel backcourt — accorciando però ulteriormente la profondità del roster dei Cavs, che possono contare ora solo su Isaac Okoro, Georges Niang e Tristan Thompson dalla panchina.