Disavventura natalizia per il lungo dei Nuggets, protagonista nel Christmas Day con 16 punti e 10 rimbalzi nella vittoria sugli Warriors. Come riporta Denver, "Aaron Gordon ha riportato lacerazioni al viso e a una mano a causa del morso di un cane il 25 dicembre. È in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra mentre si riprende"

Protagonista in campo al Christmas Day e, poche ore più tardi, coinvolto in una disavventura. È stato il Natale di Aaron Gordon, lungo dei Denver Nuggets che aveva messo a referto 16 punti e 10 rimbalzi nella vittoria contro Golden State. Come riportato da Denver, il giocatore ha riportato lacerazioni al volto e a una mano dopo essere stato attaccato da un cane proprio il giorno di Natale. Come specificato nella nota, lo stesso Gordon è in buone condizioni ma non si sarebbe aggregato all'allenamento della squadra e dovrebbe saltare la prossima partita contro Memphis. Non sono stati resi noti né i tempi di recupero né se il suo rientro in campo avverrà a breve.