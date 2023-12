Curry sbaglia, Jokic no: Denver batte Golden State

I campioni in carica dei Nuggets vincono una partita sempre in bilico, giocando meglio nel finale grazie alle loro stelle. Jamal Murray (28 punti) e Nikola Jokic (26 con 14 rimbalzi e 8 assist, pur tirando solo 4/12 dal campo) guidano i padroni di casa al successo nonostante la resistenza di Golden State, che rimane sempre in partita nonostante le brutte serate di Steph Curry (18 punti ma con 7/21 al tiro) e Klay Thompson (9 punti, 3/12)

Denver Nuggets e Golden State Warriors danno vita a una partita sempre in bilico, nella quale dopo il +10 toccato dai padroni di casa nel primo quarto nessuna delle due squadre riesce più ad andare oltre la doppia cifra di vantaggio. Ne esce fuori un match tirato fino all’ultimo, al termine del quale a fare la differenza è la capacità di esecuzione dei campioni in carica e in particolare delle due stelle, Jamal Murray e Nikola Jokic. Il canadese è glaciale nel finale e chiude come miglior realizzatore a quota 28 punti, ma Jokic pur in una serataccia al tiro (4/12 alla fine ma un solo canestro nei primi tre quarti) riesce a imporre il suo dominio sulla partita chiudendo con un perfetto 18/18 dalla lunetta, sfiorando un’altra tripla doppia natalizia con 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Sono loro due i leader di un quintetto tutto in doppia cifra che può contare anche sui 19 punti e 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. (anche 4 stoppate per lui), i 16+10 di Aaron Gordon e i 16 con 4/9 da tre di Kentavious Caldwell-Pope. Ottava vittoria nelle ultime nove per i campioni in carica.