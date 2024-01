La sospensione e la lunga assenza l'avevano fatto un po' passare in secondo piano, ma ora Ja Morant è tornato e ci tiene a ricordare a tutti il suo stile di gioco aggressivo, spettacolare e basato sull'assenza totale di paura. Contro San Antonio il playmaker trascina i suoi Grizzlies alla vittoria con 25 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, ma soprattutto non mostra alcun timore nell'andare per la schiacciata di fronte a Victor Wembanyama

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA