Il ritorno sul parquet dovrebbe essere questione di giorni, ma nel frattempo, terminata la sospensione affibiatagli dalla NBA, Draymond Green è tornato a parlare e ha raccontato come ha vissuto le settimane lontano dalla squadra e dalle partite. La nuova puntata del suo "The Draymond Green Show" si è di fatto trasformata in un lungo soliloquio in cui il veterano degli Warriors ha condiviso i suoi pensieri e le riflessioni a proposito di quanto gli è accaduto dopo l'espulsione, la terza della sua stagione, maturata contro Phoenix lo scorso 12 dicembre. Green ha riservato un passaggio approfondito all'ex compagno Kevin Durant e alle sue parole sulla vicenda che l'ha coinvolto ("Mi ha fatto davvero incazzare sentire KD dire: Draymond non era così, ha bisogno d'aiuto") e ha insistito sul fatto che la squalifica e tutti i problemi che sono seguiti abbiano rappresentato uno spunto per crescere e maturare come persona. Le settimane trascorse lontano dal basket, però, non sono state affatto facili, e all'inizio il peso delle critiche sembrava troppo anche per le ampie spalle del quattro volte campione NBA. Green ha infatti raccontato di una chiacchierata con un interlocutore molto speciale: "Ho detto ad Adam [Silver]: tutto questo è davvero troppo per me e penso che mi ritirerò" ha raccontato Draymond, "e Adam mi ha risposto: stai prendendo una decisione molto affrettata e io non te lo lascerò fare". A convincerlo a cambiare idea, insomma, sarebbe stato niente meno che il Commissioner della NBA. "Abbiamo avuto una bellissima conversazione, che mi ha aiutato molto" ha poi aggiunto Green, "sono grato di poter giocare in una lega che ha un Commissioner come Adam Silver".