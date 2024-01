I Lakers non stanno andando benissimo in questa stagione, ma un loro tifoso ha sicuramente tutti i motivi per essere felice. Durante una pausa della sfida casalinga con Toronto, un supporter gialloviola ha infatti segnato il classico canestro da centrocampo, aggiudicandosi il jackpot arrivato a ben 100 mila dollari. Grande esultanza per lui, e anche D'Angelo Russell dalla panchina non ha trattenuto l'entusiasmo