Le feste non sono state certamente il miglior momento della stagione per i Milwaukee Bucks. Dalla partita di Natale persa contro i New York Knicks in poi la squadra di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard ha inanellato una striscia di cinque sconfitte in otto partite, di cui quattro nelle ultime cinque (più una sfida tirata fino all’ultimo con i San Antonio Spurs, certamente non al top della lega) che hanno fatto scattare più di un allarme in Wisconsin. Dopo l’ultima pesante sconfitta per mano degli Utah Jazz — che fuori casa avevano vinto appena 6 partite a fronte di 15 sconfitte, uno dei peggiori record in trasferta della lega — in cui la squadra è finita sotto anche di 31 nel primo tempo, i tifosi dei Bucks hanno sonoramente fischiato i giocatori in campo, senza però riuscire a dare la scossa per ribaltare l’inerzia della partita. Nonostante la tripla doppia realizzata, Giannis Antetokounmpo ancora una volta ha usato parole dure nei confronti dei suoi compagni di squadra. "Abbiamo grandi tifosi, ma se in questa lega non giochi duro e non dai tutto quello che hai per la squadra, arrivano momenti in cui puoi essere fischiato… Me…a, mi sarei fischiato anche io stasera".