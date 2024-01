Nella partita contro l'Olimpia Milano Milos Teodosic si è inventato un passaggio incredibile per servire il compagno in angolo, con un assist definito come “alla Doncic” da un account su Twitter. Il fenomeno sloveno dei Dallas Mavericks si è però messo a ridere, ridimensionando il paragone in favore del playmaker serbo classe 1987: "Io non ero neanche nato quando lui faceva già questi passaggi". "Una delle cose più belle che io abbia mai visto su un campo da basket" le parole di Flavio Tranquillo in telecronaca