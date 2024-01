Le partite giocate durante la giornata in onore di Martin Luther King Jr. non sono uguali a tutte le altre, perché chi scende sul parquet sa che non si tratta solo di basket, di vincere o di perdere. E in attesa che inizino le sfide del MLK Day 2024 (tutte in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA), ecco le parole di LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Paolo Banchero, Tyrese Haliburton e Gregg Popovich sul significato di questa giornata speciale e sulle emozioni che regala