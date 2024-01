Prima del suo passaggio dai Washington Wizards ai Detroit Pistons delle ultime ore, Danilo Gallinari (che per uno scherzo del destino potrebbe debuttare proprio in Detroit-Washington) ha parlato dell’importanza del Martin Luther King Day in un video per la NBA: "Dobbiamo rispettare e studiare la storia per rendere migliori il presente e il futuro" ha detto Gallinari. "Se si dimentica la storia, non si ha la possibilità di migliorare e di migliorare chi ci sta intorno"