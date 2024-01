Celebrando la sua introduzione nella Hall of Fame, i Miami Heat attraverso le parole di Pat Riley hanno annunciato che il prossimo autunno verrà svelata una statua in onore di Dwyane Wade, la prima nella storia della franchigia. La struttura verrà posta all’esterno del Kaseya Center e sarà alta due metri e mezzo: dopo l’annuncio a sorpresa Wade si è commosso, ringraziando tutti i presenti. "Sono nato a Chicago, ma sono cresciuto qui. Ogni volta che torno sento solo amore per me" ha detto a centro campo