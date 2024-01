Altra nottataccia in casa Lakers, perché dopo aver giocato un buon primo tempo i gialloviola sono crollati nella seconda metà di gara perdendo nettamente in casa per 112-130 contro Brooklyn. Il periodo di crisi seguito alla conquista della NBA Cup continua e, nel dopo partita, a una domanda su come poter recuperare la fiducia dopo l'ennesima sconfitta, LeBron James ha risposto con amaro sarcasmo

Sulla carta la sfida casalinga contro Brooklyn, avversaria tra le più abbordabili, sembrava essere l'ideale per provare a invertire la tendenza di una stagione che per i Lakers sta prendendo una piega tutt'altro che positiva. Dopo aver giocato discretamente durante i primi due quarti, però, i ragazzi allenati da Darvin Ham sono crollati nella seconda metà di gara, finendo per perdere 130-112. A preoccupare, in casa Lakers, non è solo l'andamento disastroso (7-13) seguito alla vittoria dell'In-Season Tournament, quanto l'atteggiamento arrendevole mostrato dalla squadra durante la rimonta e quindi il sorpasso firmato dai Nets. Al termine della partita, un LeBron James palesemente scuro in volto, si è confrontato con i cronisti. Di fronte alla domanda su come poter recuperare la fiducia nei propri mezzi e cancellare la sconfitta appena subita, la stella dei Lakers ha fornito una risposta per metà evasiva e per metà sarcastica, specchio del momento vissuto da James e da tutto l'ambiente gialloviola: "Guardando i playoff della NFL domani, è quello che farò io".