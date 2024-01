Quella contro gli Atlanta Hawks è stata di più di una semplice vittoria: i Cavs hanno segnato i primi 10 punti della partita e da lì non si sono mai voltati indietro, sempre davanti nel punteggio ; la difesa di Cleveland ha tenuto Atlanta al minimo stagionale per punti (95); sette giocatori di coach Bickerstaff hanno chiuso in doppia cifra ; e ancora una volta (nonostante l'inusuale 0/6 di Donovan Mitchell) il tiro da tre è stato un fattore importante della vittoria dei Cavs ( 16 triple segnate su 43 tentate ). Cosa più importante di tutte, poi, Cleveland ha incassato la settima vittoria in fila , che ora fa di Mitchell e compagni la squadra co n la più lunga striscia aperta di vittorie di tutta la NBA . Iniziata battendo due volte gli Wizards e gli Spurs (avversari non proprio irresistibili), è continuata con il successo di Parigi contro i Brooklyn Nets e poi - al ritorno in patria - ha visto i Cavs sconfiggere anche Bulls, Bucks e Hawks, guadagnandosi così quel quarto posto a Est che ora li vede alle spalle soltanto di Boston, Milwaukee e Philadelphia. Il tutto confezionato senza poter contare di due dei tre migliori giocatori di squadra, Darius Garland e Evan Mobley (da quando sono fuori Cleveland ha vinto 12 delle 15 gare disputate ).

Da terzi a primi: la difesa Cavs sale di colpi

Il segreto? Innanzitutto la difesa. "Tutta la squadra ha abbracciato un approccio difensivo - ha raccontato coach J.B. Bickerstaff - e quando esci dagli spogliatoi stabilendo tu, fin dai primi possessi, l'intensità della partita, facendo capire agli avversari che non sarà facile, allora sta a loro inseguirti per tutta la serata". La dedizione difensiva di questi Cavs è confermata dal dato statistico che ne riflette l'efficienza: su 100 possessi Cleveland in stagione concede 110.8 punti agli avversari (terzo dato NBA dietro solo a quelli di Minnesota e Boston) ma nelle ultime 7 gare, tutte vinte, il numero è sceso a un irreale 99.6, che fa di Mitchell e compagni di gran lunga la miglior difesa NBA (i Knicks, secondi in questo frangente, concedeno oltre 5 punti in più su 100 possessi). Anche il dato del net rating è eloquente: sempre su 100 possessi, i Cavs nelle ultime 7 partite battono i loro avversari di oltre 22 punti di distacco, anche in questo caso miglior risultato di tutta la lega. Ora però per Cleveland arriva un calendario non semplice, con tre trasferte nelle prossime quattro gare, la prima a Orlando seguita da due gare al Fiserv Forum di Milwaukee contro i Bucks, prima di tornare in casa ma sfidando i pericolosi L.A. Clippers. Al termine di questo poker di gare si potrà sapere qualcosa di più delle ambizioni di questi Cavs.