HIGHLIGHTS NBA

Shai Gilgeous Alexander segna 33 punti e OKC vince in casa di Minnesota, accorciando in vetta alla Western Conference. Cleveland allunga a 7 la striscia di successi consecutivi superando Atlanta, vincono anche Philadelphia e New York. Sconfitte per gli italiani: Gallinari segna 8 punti al debutto con Detroit ma perde con Milwaukee (45 di Lillard), Fontecchio arriva a 10 ma anche Utah si arrende a Houston dopo un OT. Di seguito tutti i risultati e gli highlights TUTTO SUL DEBUTTO AI PISTONS DI DANILO GALLINARI